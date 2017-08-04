Kilis'te Suriyelilerin işlettiği lokantalar denetlendi
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KİLİS (İHA) - Kilis'te Suriyelilerin işlettiği lokantalar denetlendi.
Kilis Belediyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, Kilis'i daha güzel bir hale getirebilmek adına şehir genelinde bulunan fırınlardan sonra Suriye uyruklu kişilerin faaliyet gösterdiği lokantalar da da denetlendi. Ekipler hijyen, gıda, ruhsat yönlerden denetlenmiş olup mevzuat gereğini yerine getirmeyenlere idari işlem yaptı.
Ekipler, halkın huzuru sağlığı, rahatı için çalışmalarına devam ediyor.
(MAD-SD-Y)
04.08.2017 11:15:31 TSI
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