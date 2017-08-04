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AFAD'dan kurumlara yönelik KBRN eğitimi



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VAN (İHA) - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından resmi kurumlara yönelik Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer (KBRN) ve kimyasal gaz maskesi kullanımı konularında eğitimler verildi.

Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği ''Afete Hazır İşyeri'' kapsamında; AFAD il müdürlüğü personellerinin eğitimleri devam ediyor. Bu eğitimler kapsamında merkez İpekyolu ilçesinde bulunan T.C. Merkez Bankası Van Şubesi çalışanları ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Erciş 115. Şube Şefliği çalışanlarına yönelik, farkındalık eğitimi olarak Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer (KBRN) ve kimyasal gaz maskesi kullanımı konularında eğitimler verilirken, yangın konularında da uygulamalı tatbikatlar yapıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



04.08.2017 11:15:32 TSI

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