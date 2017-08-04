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Asimder'den nüfus müdürü Akış'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Esnaf ve Kefalet Bakkallar Odası Başkanı Atakan Demirci, Iğdır'lı İş adamı Bahattin Aras ve Dünya Gençlik Kulübü (GENÇDER) yönetim kurulu üyesi Hangül Yıldız ile birlikte Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Akış'ı makamında ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Asimder Genel Başkanı Gülbey, "teşkilat olarak 2002 yılından beri bölgemizde ve uluslararası arenada sözde Ermeni iddiaları ve yalan makinesine dönüşen Ermeni lobisinin iftiralarına karşı halkımızın bilinçlenmesi ve sadece gerçek yaşanmış tarihi öğrenmeleri için faaliyetler yapmaktayız. Ayrıca bin 747 yılında şuan ki Ermenistan toprakları bir Müslüman Türk hanlığıydı. İrevan hanlığından göçe zorlanan halkımızın çoğunluğu Azerbaycan bir kısmı İran ve diğer kısmı ise Türkiye'de Iğdır bölgesine yerleşmiştir. Bu sürgün Rusya ve onun uşaklığını yapan Ermenistan devlet yöneticileri tarafından zulüm ve işkence içerisinde yaptırılmıştır. Ermenistan devletini kurdurmak için bir milyondan fazla Müslüman Türk ve Kürt sürdüler. Sizinde müdürlük arşivlerinizde bölgemize sürgün edilen ailelerin bazı kayıtları ve nüfus bilgileri mevcuttur. Yeni kuracağımız 'Sürgün İrevanlılar Derneği' için yapacağımız resmi bilgi isteme yazılarımıza ilgi gösterilmesi ve destek olmanızdır. Ayrıca yeni atanmış olduğunuz görevinizden dolayı başarı ve hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Akış ise, "Asimder'i basından takip ve taktir ediyorum. Uluslararası arenada faaliyet gösteren aktif bir sivil toplum kuruluşu toplumsal bilinçlenmede sizin gibi kurumsal ve köklü STK'lara ülkemizin her zaman ihtiyacı bulunmaktadır. Sözde Ermeni meselesinde devletimizin tutumu ve söylemi bellidir. Bizde İl müdürlüğü olarak yeni kuracağınız derneğiniz için yapacağınız resmi bilgi talep yazılarınıza Valiliğimizin uygun göreceği doğrultuda İl müdürlüğümüz adına yardımcı olmaya hazırız. Ziyaretiniz şahsımı mutlu ve memnun etmiştir" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Akış'a Türk-Azerbaycan bayrakları ve dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ile Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.



04.08.2017 11:15:33 TSI

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