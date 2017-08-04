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Mut'ta incir altın yılını yaşıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:14
Mut'ta incir altın yılını yaşıyor
Mut'ta incir altın yılını yaşıyor

(Fotoğraflı)

Hasan Çetin
MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 5 ila 6 lira arasında alıcı bulan incirin bu yıl altın yılını yaşadığı belirtildi.
İlk hasadı yapıldığında 7,5 liradan alıcı bulan incirin, şu an 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirten üreticiler, "Fiyatlar geçen yıllara oranla çok iyi. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor" dediler.
İncir fiyatlarından bu yıl çok memnun olduklarını belirten üretici Mustafa Yıldız, "İncir hasadı ortalarına yaklaşmamıza rağmen fiyatı 5 ila 6 liradan alıcı buluyor. Bu da biz çiftçileri sevindiriyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. İncirden bu yıl çok güzel para kazanacağız" dedi.
(HSÇ-Y)

04.08.2017 11:17:13 TSI
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