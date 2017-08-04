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Van Büyükşehir Belediyespor çalışmalarına devam ediyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:16
Van Büyükşehir Belediyespor çalışmalarına devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyespor çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyespor, bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, üçüncü etap hazırlık kampına Erzurum'da devam ediyor. Sabah saatlerinde Teknik Direktör Erdoğan Yılmaz nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve kuvvet hareketleri yapan sporcular, daha sonra geniş alanda pas çalışması yaptılar. Kırmızı siyahlılar, yarı sahada çift kale maç ile sabah hazırlık çalışmasını tamamladı.
Van Büyükşehir Belediyespor, bugün ise akşam saatlerinde Gümüşhanespor ile hazırlık maçı oynayacak.
(MSA-Y)

04.08.2017 11:17:17 TSI
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