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Kurbanlık hayvan alırken dikkat!

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:24
Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
Kurbanlık hayvan alırken dikkat!

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu.
Kurbanlık hayvanların dini şartlara uygunluğunun yanı sıra, sağlıklı olmalarının da son derece önemli olduğuna değinen Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları ise şu şekilde sıraladı: "Öncelikle kurbanlık için seçilen hayvanların hayvan kayıt sitemine kayıtlı ve kulak küpeli olmasına dikkat edilmeli, kurbanlık içinde tosun ve koç tercih edilmelidir."
"Dişi hayvan kesilmemesi, hayvan varlığının devamlılığı için önemlidir" diyen Demir, "Küçükbaş hayvanlar gösterişli ise en az 6 aylık olmalı, sığır ve manda cinsinden hayvanların iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kesilen hayvanların küpelerinin ilçe müdürlüğümüze en kısa sürede getirilmesi gerekmektedir. Kurbanlık hayvanın burnunun merme (üst) kısmı kuru ve çatlak olmamalı, ayrıca nemli ve parlak olmalıdır. Kuru ve çatlak merme hayvanın enfeksiyon geçirdiğini ve ateşi olduğunu gösterir. Burun, kurbanın sağlıklı olup olmadığını ele verir. Enfeksiyon geçiren hayvanın tüyleri de birbirine karışır. Tüyleri düz ve parlak olan hayvanlar tercih edilmelidir. Gözleri mat renginde olmamalı parlak olmalı. Mat renkli gözler hayvanın gözlerinde bir enfeksiyon olduğuna işarettir. İyi bir kurban arkadan bakıldığında kare, üçgen şeklinde değil, küp şeklinde görünmelidir. Kare ve üçgen şeklinde görülen hayvanlar genelde zayıf ve sağlıksız hayvanlardır. Hayvanın vücut ağırlığının yüzde 20'si kemiktir. Zayıf hayvan kemikten ibarettir. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kırık, dili, kuyruğu ve kulakları ve memesi kesik dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olmadığından satın alınmamalıdır. Küçükbaş kurbanlık seçerken bel bölgesi sıkıldığında ele kemik gelmemelidir. Kemik geliyorsa, bu, hayvanın zayıf olduğunu gösterir" dedi.
(BA-SC)

04.08.2017 11:26:33 TSI
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