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Kütahya 1. OSB yeni yönetimini seçti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkan Vekilinin yanı sıra denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Kütahya Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ahmet H. Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen toplantıya katılan Keramika Seramik Genel Müdürü Emin Yüce Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliğine getirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu listede üyeler ise Güral Porselen İcra Kurulu Başkanı Mehmet Naci Pekcan, İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Rifat Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Aşman, İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Tekin ile KÜTSO Meclis Üyesi Tolga Eskioğlu'dan oluştu.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zeyit Damar ile Kütahya Belediye Meclisi üyesi Mehmet Özdoğan seçildi.

Toplantının sonunda Vali Ahmet H. Nayir görev alanları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)



04.08.2017 11:26:38 TSI

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