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Burhaniye'de silajlık mısırda verimli yıl yaşandı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, silajlık mısır ekimi artarken, bu yıl verimli sezon yaşandığı kaydedildi. Dekara 7 ton ürün alındığını bildiren Mehmet Ersezen, erken ekilen alanlarda hasadın başladığını söyledi.

Burhaniye'de Büyükbaş besi çiftliklerinin artması, yörede silajlık mısır ekiminin artmasına neden oldu. Özellikle, kırsal Çoruk, Kızıklı ve Börezli mahallelerinde ekimi yapılan silajlık mısır, hayvan besleme de yeme destek oldu. Silajlık mısır ekiminin her geçen gün arttığını anlatan Mehmet Ersezen, "Çoruk mahallesinde 500 dekarlık alanda mısır ekimi yaptım. Verim iyi. Dekar başına 7 ton ürün aldık. Buda, ekim yapanlara para kazandırdı. İşimizi seviyoruz. Bu bizim ek işimiz değil, tek işimiz" dedi

(FT-EME)



04.08.2017 11:28:08 TSI

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