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Plaj Futbolu Liginde eleme müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Plaj Futbolu Ligine katılan takımlar arasındaki eleme müsabakaları başladı.

Cebeci Plajı'nda gerçekleştirilen eleme müsabakalarının ilk gününde Akademi Lise İzmit - Kocaeli Spor 2, Yenidoğan Serdar-Kocaeli Güneşspor, Grup Kardeşler-Seka 1937, Yeşilova Spor-Akademi Lise Karamürsel, İzmit G.B-Kocaeli Barosu, Kandıra Orman-Akademi Lise Gebze grupları karşılaştı. Oldukça çekişmeli anlara sahne olan maçlarda Kocaelispor 2, Grup Kardeşler, Kocaeli Güneş Spor, Yeşilova Spor ve Kandıra Orman Takımları etkili oyunuyla ön plana çıktı.

Yarı finale kalan dört takım 5 Ağustos'ta final için mücadele edecek. Final maçı ise 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Cebeci Plajı'nın evsahipliği yaptığı zevkli organizasyon Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon olan takım Kocaeli'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

(GY-Y)



04.08.2017 11:30:06 TSI

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