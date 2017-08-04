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Derinkuyu'da araç içerisinde silah ele geçirildi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir ihbar üzerine araç içerisinde yapılan aramada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yapılan bir ihbar üzerine araç içerisinde yapılan arama da bir adet tabanca, bir adet şarjör ve 20 adet mermi ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında '6138 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

(COŞ-SK)



04.08.2017 11:30:30 TSI

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