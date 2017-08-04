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Meysu Outlet'te Ağustos ayı eğlence dolu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Meysu Outlet Alışveriş Merkezi, Ağustos ayı boyunca her hafta sonu eğlenceli ve yaratıcı etkinliklerile minik ziyaretçilerini bekliyor.

14:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölye çalışmaları, eğlenceli oyunlar ve gösteriler ile çocuklar hafta sonları Meysu Outlet'te doyasıya eğlenecek. 5 Ağustos Çiçek Dikim Atölyesi, 6 Ağustos Kukla Yapımı, Minik Eller Eldiven Yapımı ve Çerçeve Yapım atölyesi ile çocuklar el becerilerini geliştirebilecek. 12-13 Ağustos tarihleri arasında Dev Jenga ile heyecanı yaşarken, 19-20 Ağustos tarihleri arasında da son zamanlarda çocukların vazgeçilmezi olan

Slime Yapım Atölyesi ile keyifli anlar yaşayacak. 26-27 Ağustos'ta ise aileleri ile birlikte araba yarışına katılıp sürpriz hediyeleri kazanma şansı yakalayacak.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

(TB-Y



04.08.2017 11:30:40 TSI

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