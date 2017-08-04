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8 Ağustos'ta Ürgüp'te elektrik kesintisi yaşanacak

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:29
8 Ağustos'ta Ürgüp'te elektrik kesintisi yaşanacak

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Meram Elektrik A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos Salı günü Ürgüp ilçesi 370 Evler Mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Edinilen bilgilere göre Nevşehir'in Ürgüp ilçesi 370 Evler Mahallesi 555, 557, 561,, 511, 513, 515, 519, 503, 505,509 sokaklarda, Memiş Aksoy Caddesi 553.sokak, Kavaklıönü mahallesi Osman Elmacı caddesinde yapılacak olan planlı çalışmalardan dolayı 8 Ağustos Salı günü 10.30 ila 13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
(COŞ-SK)

04.08.2017 11:30:48 TSI
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