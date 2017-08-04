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LüleburgazDevlet Hastanesi inşaatı devam ediyor



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - 27 Mart 2017 tarihinde arsa teslimi yapılan yeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor.

120 gün önce başlayan çalışmalarda artık üst katların yapılması işlemlerine başlandı. Aynı yerleşke içinde Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin de bulunacağı hastane, Lüleburgaz'ı sağlık hizmetlerinde başka bir yere getirecek. 8 bin 566 metrekare kapalı alanı ihtiva edecek Lüleburgaz Devlet Hastanesinde, 13 ameliyathane salonu, 19 genel yoğun bakım yatağı, 5 KVC yoğun bakım yatağı, 11 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 14 diyaliz yatağı 45 adet poliklinik ve 29 acil yatak bulanacak.

(HLD-MEF-Y)



04.08.2017 11:33:29 TSI

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