YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erasmus Plus Projeleri onaylandı

Erasmus Plus Projeleri onaylandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 6 ilçenin okullarında hazırlanan Erasmus Plus projeleri onaydan geçti.

2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Erzurum'dan yapılan başvurulardan 6 okul ve eğitim merkezinin hazırladığı projeler hibe almaya hak kazandılar. Bu projelerle Avrupa'daki paydaşlarla yerinde inceleme ve staj çalışmaları yapılarak eğitim-öğretim de kalitenin arttırılması hedefleniyor. Türkiye genelinde Erzurum proje sayısında 28. sırada hibe dağılımda ise 33. sırada yer aldı.

Proje başvurusu kabul edilen okullar

2017 yılı Eylül ayında başlayıp 2018 yılı mayıs ayına kadar 2 grup halinde yapılacak olan Erasmus + projeleri kapsamında; "Dikkat Eksikliği İle Hiperaktive Bozukluğu Tanısı ve Eğitim Stajı" ile Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 6 Öğrenci 1 Öğretmen Almanya'nın Berlin şehrine, "Evde Bakım Hemşirelerinin Stajı" ile Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci 1 öğretmen Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne, "Mobilya Alanında Tasarım ve Üretim İçin Bilişim Progralarının önemi ve Kullanımı" ile Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 15 öğrenci 2 öğretmen İspanya'nın Marbella Şehrine, "Mobilya ve İç Tasarımı Alanı Öğrencilerinin CNC Makineleri Üzerinde Staj Çalışmaları" ile Pasinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 7 öğrenci 1 öğretmen İspanya'nın Marbella Şehrine, "CNC Ahşap Yüzey İşleme Makineleri İçin CADCAM Uygulamaları" ile Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 8 Öğrenci 1 Öğretmen Almanya'nın Berlin ve İspanya'nın Marbella Şehrine ve "DSG Şanzımanlı Araçlarda Yenlikçi Staj Uygulaması" ile Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 Öğrenci 1 Öğretmen Çek Cumhuriyeti'ne gidecekler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, göreve geldiği ilk günden beri ARGE çalışmalarına büyük önem verdiği ve müdürlük olarak projelerde iyi bir yere geldiğini, projelerde her ilçenin belirlenen hedefi yakalayacağını hatta bu hedefi aşacağına inandığını ifade etti.

(ERZ-AA-Y)



04.08.2017 11:33:40 TSI

NNNN