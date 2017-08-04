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TÜRKTAY Başkanı Saraç Ankara'da

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:32
TÜRKTAY Başkanı Saraç Ankara'da
TÜRKTAY Başkanı Saraç Ankara'da

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, ekim ayında düzenlenecek 8. TÜRKTAY paneline davet ve atık yönetimi sektörüne ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Kısa adı TÜRKTAY olan Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin Yürütme Kurulu Başkanlığını da yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli için Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Saraç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ı makamında ziyaret etti.
TÜRKTAY'ın Yürütme Kurulu başkanlığını da yürüten Saraç, ziyaretlerinde sekizincisi düzenlenecek olan panele davette bulundu. Olumlu geçen ziyaretlerde, ülkenin geleceğinde en önemli rolü üstlenecek olan atık yönetimi sektörünün sıkıntılarının yakından takip edildiği, düzenlenecek etkinliklere verilecek desteğin önem arz ettiği düşüncesi öne çıktı.
Öte yandan Bu yıl sekizincisi düzenlenecek TÜRKTAY Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 18-19 Ekim tarihlerinde "Sanayi, Enerji Ve İstihdam İçin En Stratejik Yerli Kaynak; Atık" başlığı ile Ankara'da gerçekleştirecek.
(GY-Y)

04.08.2017 11:34:46 TSI
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