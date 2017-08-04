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Okul bahçelerine oturma bankları ve çöp kutuları yerleştiriliyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılması için merkez ilçelerdeki 100 okulun bahçesine oturma bankları ve çöp kutuları yerleştiriyor.

Açtığı kurs ve atölyelerde binlerce öğrencinin eğitim görmesini sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim kurumlarına hem fiziki koşulların iyileştirilmesi hem de çevre düzenlenmesi konularında destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, okul bahçelerinde öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılması amacıyla 300 adet oturma bankı yaptırdı. Öğrencilerin boş zamanlarında dinlemeleri ve sosyal etkinliklerinde kullanması için düşünülen oturma banklarını merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bulunan yaklaşık 100 okula dağıtmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okulların ve Büyükşehir Belediyesi isminin yazılı olduğu 3 adet oturma bankını okul idarecilerinin belirlediği noktalara montajlıyor. Ekipler, ayrıca mevcut okulların bahçesine toplam 200 adet çöp kutusu da yerleştiriyor. Oturma bankları ve çöp kutularının montajlama işleminin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Okul idarecileri yapılan bu hizmetten dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(İHA-AKK-Y)



04.08.2017 11:38:55 TSI

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