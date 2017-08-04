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Kütahya'da peyzaj çalışmaları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın çeşitli noktalardaki peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor.

Dikilen 1 milyon çiçeklendirme ve devam eden yeşillendirme çalışmaları ile turkuaz ve beyaz renklerle bordürlerin boyama çalışmaları, kentin farklı bir hava katıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Saaçoğlu, "Yeni alınan boya makinesi ile önceki yıllara göre daha da hızlandırılan boyama çalışmaları il merkezi, muhtelif mahalleler ve çevre yollarında devam ediyor. Tonlarca yapılan toprak dolgu, döşenen otomatik sulama sistemleri, yetişmiş fidan dikimleri, çiçeklemeler, boyamalar ve yapılan diğer peyzaj çalışmaları ile çevre düzenlemeleri artarak devam edecek" diye konuştu. (EFE)



04.08.2017 11:43:21 TSI

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