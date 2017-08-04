YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hastanenin 25 yıllık personeline plaket

Hastanenin 25 yıllık personeline plaket



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - GAÜN Hastanesinde görev yapan ve 25. hizmet yılını dolduran personellere plaket verildi.

Hastanenin fuaye alanında düzenlenen törende, hastanede çalışan ve 25 yılını dolduran personellere Başhekim Doç. Dr. Suat Zengin tarafından plaket verildi. Plaket törenine GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Başhekim Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ersin Borazan, Yrd. Doç Dr. Handan Haydaroğlu Şahin, hastane yöneticileri ve birçok personel katıldı. Başhekim Zengin, "Yıllardır verdiğimiz sağlık hizmetinde özverili çalışmalarıyla yanımızda olan çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Hedeflerimiz doğrultusunda büyüyerek en iyi şekilde sağlık hizmetini verme yolunda gün geçtikçe daha da ilerliyoruz. Bu konuda çalışanlarımızın özverili çalışmasının katkısı oldukça fazla. Kurumumuza uzun yıllardır hizmet vermiş hala da vermekte olan personellerimiz bizim için çok kıymetli. Biz de bir ahde vefa örneği olarak bugün onların bu özverili çalışmalarını bir plaketle taçlandırmak istedik. Onlara hastanemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

(SD-Y)



04.08.2017 11:45:00 TSI

NNNN

