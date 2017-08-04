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Van'da zam şampiyonu sivribiber oldu

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:46
Van'da zam şampiyonu sivribiber oldu

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da temmuz ayının zam şampiyonunun sivribiber olduğunu söyledi.
2017 Temmuz ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamlarını açıklayan Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, TÜFE'nin bir önceki aya göre yüzde 0,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 9,79 oranında artış gösterdiğini söyledi. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) bölgesine ait TÜFE'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,42'lik bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 11,05 oranında artış meydana geldiğini dile getiren Özer Coşğun, "Çekirdek enflasyon olarak tabir edilen özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden, mevsimlik ürünlerin hariç olduğu A grubunda yıllık değişim yüzde 10,63; [enerji, gıda, alkollü-alkolsüz içecekler, tütün ürünleri ve altının hariç] olduğu C grubunda ise yıllık değişim yüzde 9,60 oldu. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 1,75'lik oran ile lokanta ve oteller grubunda olurken, en çok düşüş gösteren grup ise yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı oldu. TRB2 bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 5,84'lük oranla lokanta ve oteller grubunda, en çok düşüş ise yüzde 0,83'lük oranla gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu" dedi.

"Van'da temmuz ayının zam şampiyonu sivribiber oldu"
Coşğun, madde bazlı değerlendirme yapıldığında ise yurt genelinde PTT koli gönderme ücretinin yüzde 86,67 ve yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turların yüzde 46,80'lik oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olduğunu kaydetti. Coşğun, "Van ilinin de dâhil olduğu TRB2 bölgesinde ise sivribiber yüzde 29,86 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 16,30 oranındaki artışla kuru soğan takip etti. Karpuz ise yüzde 34,40'lık bir oranda değer kaybederek temmuz ayında TRB2 bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 39,66 oranında değer kaybeden karpuz, en fazla ucuzlayan ürün oldu. Öte yandan Yurt İçi ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 0,72'lik bir artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise 15,45 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,57 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,91 artış, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,23 artış ve su temini sektöründe ise yüzde 0,56 artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 1,64'lük oranla sermaye mallarında, en yüksek yıllık artış ise yüzde 20,68'lik oranla ara mallarında gerçekleşti" diye konuştu.
(MSA-Y)

04.08.2017 11:48:43 TSI
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