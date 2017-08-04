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Sivas'ta 'Tarla Günü' etkinliği





(Fotoğraflı - Görüntülü)



Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Türkiye'de buğday üretiminde dördüncü sırada yer alan Sivas'ta hasat dönemi dolayısıyla 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

Konya'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip olan ve nüfusunun yüzde 66'ı tarımla uğraşan Sivas'ta hasat dönemi başladı. Bu kapsamda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından demonstrasyon alanında Tarla Günü etkinliği gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Vali yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan,"Şehir olarak ekonomimizin lokomotifi tarım ve en önemli geçim kaynağımız tarım bu bağlamda iyi tarım örneklerinin çoğalması, çiftçimizin bilinçlendirilmesi, tarımda kalitenin artırılması konusunda il müdürlüğümüze çok önemli görevler düşmekte bu gün o kapsamda yapılan demonstrasyon çalışmalarını inceleyeceğiz. Çiftçilerimizin de ürün kalitesini arttırmak adına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle ortak hareket etmesi önemli olacaktır" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise çiftçinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi coğrafi şartlara göre hangi buğdayın daha çok ekileceğini bilmemesi olduğunu belirterek,"Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ile 3 yıl devam edecek testlerin sonucu ile çıkan buğdayların şehrimize coğrafi bakımdan daha çok kaliteli daha çok verimli olması sonucunda bu buğdaylarımız ekilecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından demonstrasyon alanında ekili olan buğday ve arpa çeşitlerinin hasadı yapıldı.







(VK-UY-Y)



04.08.2017 11:48:58 TSI

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