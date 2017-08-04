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Kars Lojistik Merkezi'nde hummalı çalışma



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Karslıların heyecanla beklediği Lojistik Merkez'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Temeli 7 Nisan 2017 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarafında atılan Kars Lojistik Merkezi'nde iş makineleri yoğun bir şekilde çalışıyor. İş makineleriyle kazılan bölgede kamyonlar ise çıkan hafriyatı taşıyor.

Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki alanda yapımı devam eden Lojistik Merkezi 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Proje sözleşme bedeli 94 milyon 300 bin TL olan Lojistik Merkez'de çalışmalar gece-gündüz aralıksız yürütülüyor.

Yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Lojistik Merkezin konteyner stok alan ise 170 bin metrekare olacak. Lojistik Merkezin içerisine 16 kilometrelik demir yolu hattının zemin çalışmaları da aynı anda devam ediyor.

Kars'ta uzun süre belirli kesimlerce gündeme taşınan ve 'Lojistik Merkez Erzurum'a yapılacak' söylemlerini de çürüten çalışma en çok Karslıları sevindiriyor. Tamamlandığına binlerce insanın ekmek kapısı olacak Lojistik Merkez, Kars'ın da önünü açacak.

Öte yandan yoğun bir çalışma yürütülen Lojistik Merkezi çalışmalarını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yakından takip ediyor.

(IÇ-Y)



04.08.2017 11:49:28 TSI

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