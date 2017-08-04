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Hereke Seyir Tepesi manzasına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Hereke mahallesi, eşsiz manzarasına sahip Seyir Tepesi ile büyük ilgi görüyor.

Körfez ve Büyükşehir Belediyeleri iş birliği ile hayata geçirilen Kışladüzü mevkiindeki Seyir Tepesi, özellikle hafta sonu vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. İzmit Körfezi'nin en güzel göründüğü yerlerden biri olan Seyir Tepesi, özellikle akşam saatlerinde Osmangazi Köprüsü'nü izlemek isteyenlerle doluyor. İçerisindeki sosyal donatılarla da Körfezlilerin güzel vakit geçirmesini sağlayan parka olan ilgi her geçen gün artıyor.

(GY-Y)



04.08.2017 11:50:48 TSI

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