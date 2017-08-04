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İpekyolu Belediyesinden yol yapım çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen imarlı yol açma çalışmaları devam ediyor.

Gerek asfaltlama gerekse yeni imarlı yol çalışmalarında hedeflerini giderek büyüten ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran İpekyolu Belediyesi, Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Cevdetpaşa Mahallesi'nde 4 yeni imarlı yol açma çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede DSİ Kanalı Aşağı ve Yukarı sokaklar, Selçuklu Caddesi 13. Sokak ve yan sokakta devam eden çalışmalarla yollar açıldı. Kaldırım, bordür ve asfaltlamanın da bitimiyle toplam bin metrelik yol yapımı tamamlanarak hizmete açılmış olacak.

İpekyolu Belediyesi, günün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere uygun olarak yaptığı hizmetler, gece gündüz sınırı tanımaksızın devam etmektedir.

(MSA-Y)



04.08.2017 11:51:37 TSI

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