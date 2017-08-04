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Genç sporcular Adab-ı Muaşeret eğitimine katıldı

- İyi kalpli mutlu bireyleri topluma kazandırmak öncelikli hedefimiz



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi 2017 Yaz Spor Okullarında basketbol branşında eğitim gören öğrenciler adab-ı muaşeret (görgü kuralları) eğitimine katıldı. Genç sporcuların sosyal hayatta uygulayabilecekleri bir çok faydalı bilginin anlatıldığı eğitimler sonrasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere kitap armağan etti.

8 farklı branşta 10 bin 289 öğrenciye yaz spor okulu eğitimi veren Şehitkamil Belediyesi, branşlara özgü uygulama çalışmalarını sosyal etkinlikler ve kişisel gelişimi olumlu yönde etkileyecek eğitim faaliyetleriyle destekliyor. Şehitkamil Belediyesi 2017 Yaz Spor Okullarında basketbol branşında eğitim gören potanın dev adamları ve perilerine yönelik gerçekleştirilen adab-ı muaşeret eğitimine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Balyemez, konuşmacı olarak katıldı. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen eğitime sporcu öğrenciler büyük ilgi gösterirken Başkan Fadıloğlu'nun altın değerine öğütleri ve eğitim gerçekleştirildiği konuyla ilgili kitap armağanı genç sporcuları oldukça mutlu etti.

"Bol bol okuyun araştırın kendinizi geliştirin''

Adab-ı muaşeret eğitiminde sporcu öğrencilerle sohbet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere okuyun, sürekli araştırın ve kendinizi geliştirmekten hiç vaz geçmeyin tavsiyelerinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, gençlerin ilgiyle dinlediği konuşmasında şunları söyledi:

"İyi ve dürüst bir insan olabilmek, adab-ı muaşeret kurallarını bilmek her şeyden daha önemli. Gerçekleştirilen bu teorik eğitimler bana göre branşlara özgü uygulama eğitimleri kadar önemli ve değerli. Dünyanın en iyi sporcusu da olsanız, dünyanın en iyi doktoru ya da mühendisi de olsanız öncelikli olarak en iyi insan olmanız lazım. İyi bir karakteriniz yoksa başarılıda olmazsınız. Sosyal münasebetlerini olumlu yönde geliştirmek adına sadece bu gün değil her zaman değerler eğitimine önem vermenizi arzu ediyoruz. Sizler bizim için çok değerli ve önemlisiniz bu nedenle elimizden geldiği kadar tüm imkanlarımızı sizler için seferber etmeye çalışıyoruz. Bizlerin değerli velilerimizin, öğretmenlerinizin, antrenörlerinizin sizlerden en büyük beklentisi topluma yararlı bireyler olmanız. Lütfen bol bol okuyun, araştırın, kendinizi geliştirmekten hiç vazgeçmeyin. Sizlere akademik ve spor hayatınızda başarılar diliyorum. Şimdiden yeni eğitim - öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen adab-ı muaşeret (görgü kuralları) eğitimine konuşmacı olarak katılan Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Balyemez, Şehitkamil Belediyesi'nin sportif anlamda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin model olarak gösterilebileceğini ifade etti. Balyemez, eğitimler sonrasında yaptığı değerlendirmede, " Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, spor camiamız için büyük bir şans, önemli bir değer. Sağ olsunlar bu gün bizleri ve sporcu öğrencilerimizi kırmayarak yoğun programlarına rağmen eğitim faaliyetlerimize eşlik ettiler. Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okulları tabiri caiz ise adeta bir sporcu fabrikası gibi işliyor. Bunun yanında kültürel ve sosyal etkinlikler, gerçekleştirilen teorik eğitimler öğrencilerimize büyük kazanımlar sağlıyor. Sayın Belediye Başkanımız bu gün gençlere eğitim konumuzla ilgi kitap armağan ettiler. Bana göre kitap en güzel armağan. Okuyan, aydın, bilinçli, zeki sporcular yetiştirmek öncelikli hedefimiz. Çalışmalarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



04.08.2017 11:57:26 TSI

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