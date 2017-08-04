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Seyitgazili yönetmenden internet dizisi 'İntikam Peşinde'



(Fotoğraflı)



Yaşar Arda

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli Yönetmen Mesut Çetin'in 'İntikam Peşinde' isimli internet dizisi izleyici ile buluşuyor.

Seyitgazili olan Yapımcı Yönetmen Mesut Çetin'in ilk internet dizisi 'İntikam Peşinde' izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Mehmet Ali Tuncer, Zuhal Öztürk, Davut İnce ve Kartal Uğur Karakuş gibi oyuncuların üstlendiği 'İntikam Peşinde' bir uzakdoğu spor hocasının yaşadığı sıradışı maceralar ve baronlarla girdiği ölümcül mücadele konu alıyor. Dizinin senaristi ve yönetmeni Mesut Çetin, ekranları kaplayan birbirinin kopyası aşk ve komedi dizilerine alternatif olabilecek özgün bir iş çektiklerini belirterek, "Özellikle aksiyon ve dövüş sahnelerinde iddialıyız. Sektöre yeni bir nefes getirmek istiyoruz. Dizimiz internet üzerinden yayınlanacak. Eskişehirli hemşerilerimin destek olmalarını istiyorum" dedi.

(AS-Y)



04.08.2017 11:58:06 TSI

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