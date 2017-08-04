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Şenliklerin en güzel karelerine ödül



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Fotoğraf yarışmasının ödül töreni Soğanlı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Ufuk Çömez, belediye başkan yardımcıları ve yarışmacıların katıldığı törende, ilk olarak yarışmaya katılan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Başkan Dündar ve davetliler, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Mustafa Dündar, "1326 yılındaki Bursa'nın fethini günümüze taşımak ve o günün sosyal ve kültürel hayatını geleceğe aktarmak için böyle faaliyet düzenliyoruz. Şenliklerimiz, akademisyenlerin katıldığı sempozyumla başlıyor. Uluslararası maraton ve halk koşusunun yanı sıra köy şenliği düzenleniyor. 2 köy arasında geçmişteki düğünleri bugüne aktaran bir faaliyet düzenliyoruz. Şenliklerimiz, rahvan at yarışlarıyla sona eriyor" dedi.

Şenliklerde fotoğraf yarışması da düzenlediklerini ve bu yılki yarışmaya 44 kişinin toplam 209 fotoğrafla başvurduğunu anlatan Dündar, "Bu yarışma, fotoğrafa gönül verenlere de güzel bir fırsat oluyor. Fotoğraf sanatına yönelik teşvik edici bir yarışma.Fotoğrafın anlatım gücünü kullanarak özenli çalışmalar elde ediliyor. Şenliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı oluyor. Yarışmaya katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışma özel bir gayret istiyor. Güzel karelerle birlikte güzel anılar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Yarışmada birinci olan İlyas Malçok'a 3 bin, ikinci Kayhan Güç'e 2 bin, üçüncü Halit Bozkuş'a bin, mansiyonlar Halit Bozkuş ve Özgür Kanur'ada 500'er TL ödül verildi.

(MŞ)



04.08.2017 12:01:34 TSI

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