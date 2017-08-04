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Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ziyaret

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:00
Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ziyaret
Başkan Karaosmanoğlu'ndan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezini ziyaret etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezini ziyaret ederek kurum personeli ve kursiyerlerle bir araya geldi. Beraberinde Suriyeli alim Veliyüddin Farfur'un da bulunduğu buluşma, Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Demirtaş'ın da hazır bulunduğu birliktelikte bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Ülkemize nitelikli müftü, vaiz ve eğitimci yetiştiren bu kurumlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Bu gerek dini gerekse milli bir sorumluluktur" dedi.
İnsanlık tarihi boyunca toplumların en önemli sorununun eğitim olduğunu da ifade eden Karaosmanoğlu, "Ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihi süreçte geçirdiği aşamaları hepimiz biliyoruz. Bu anlamda din eğitiminin önemi ve bu çerçevede dini anlatacak ve öğretecek kişilerin yetiştirilmesinin ne denli olduğunu da yaşantımız boyunca görmekteyiz. Geçmişin acı tecrübeleri gözümüzün önüne geldiğinde bugünlerin kıymetini bileceğiz. Toplumun bizden beklentilerinin ötesine geçerek onlara hep birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.
Karaosmanoğlu, "Gençlik çalışmalarına çok önem veriyoruz. Bakınız Kocaeli'de bir milyon kişi otuz yaşın altındadır. Bu gençleri asla ihmal edemeyiz. Sosyal problemlerin çözülmesinde imamlarımızın ve müftülerimizin sorumluluğu en az bizler kadar vardır" şeklinde konuştu.
Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek merkez hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ziyaret öğrencilerin dilek ve temennilerini söylemesinin ardından hafriyat çalışmaları devam eden yeni ihtisas inşaatında incelemelerin ardından sona erdi.
(GY-Y)

04.08.2017 12:03:07 TSI
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