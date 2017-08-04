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Körfez'e modern muhtarlık binaları



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan mahallelere vatandaşların daha iyi ve sağlıklı hizmet alınabilecekleri tek tip muhtarlık binaları yapıyor.

Körfez'deki muhtarlık binaları tek tip hale getirilerek. Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje ile vatandaşların daha rahat ve sağlıklı hizmet alması hedefleniyor. Toplamda 51 metrekarelik alana sahip olacak muhtarlık binaları, vatandaşın ve mahalle muhtarlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandı.

Körfez Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk binalar Cumhuriyet Mahallesi ve Naipli Köyü'ne yapılacak. Kısa sürede başlayacak inşaat çalışmalarının ardından ihtiyaçlar doğrultusunda diğer mahallelerde de çalışma yürütülecek.

Oldukça modern hale getirilecek olan muhtarlık hizmet binaları, tek katlı olarak projelendirildi. İçeride muhtara ait ofis dışında; Mutfak ve tuvalette yer alacak. Ayrıca Körfez Belediyesi tarafından köylerde 10 adet fırın yapımı için de ihale yapıldı. Kısa süre içerisinde çalışmanın başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Kocaeli'de bir ilk olacak Tematik Lise için Körfez'de 8 dönümlük alanda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Alanda temel öncesi hafriyat çalışması tamamlandı. Kocaeli'de bir ilk olacak olan Hacı Osman Mahallesi'nde yapımına başlanan 'Tematik Lise' alanında temel öncesi hafriyat çalışmaları tamamlandı. 8 dönümlük arazide yapılacak olan Pakize-Tuncer Şen Tematik Endüstriyel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24 derslikli olacak. Körfez Belediyesi ise 'eğitime destek' anlayışı kapsamında alandaki yıkılan binalar nedeniyle oluşan hafriyatı kaldırdı. 24 derslik binada ayrıca beden eğitimi salonu, konferans salonu, fizik ve kimya laboratuvarı yer alacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İsmail Baran, "Hafriyat çalışmaları tamamlandı. Yıkılan binaların molozlarını alandan kaldırdık. Temel atılması için de tüm hazırlıklar tamam. Körfez'e yakışan bir okul için inşaat çalışmaları da kısa sürede başlayacak" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



04.08.2017 12:03:13 TSI

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