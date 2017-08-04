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Çiğ köfte salonunda nikah



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiğ köfte salonunda resmi nikah merasimi düzenlendi.

İzmir Aliağa'da işçi olarak çalışan ilçeye bağlı Dereköy'den Hakkı Yılmaz, hayatını Habibe Dinç ile Hasan Dündar'a ait Mevzubahis çiğ köfte salonunda kıyılan nikah ile birleştirdi.

Dereköy Muhtarı İsmail Hakkı Demirtaş tarafından çiğ köfte salonunda şahitler huzurunda kıyılan resmi nikâh da genç çiftleri arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadı.

Muhtar İsmail Hakkı Demirtaş, ilk defa iş yerinde nikah kıydığını belirterek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Çok sevdiği arkadaşının nikahının iş yerinde kıyılmasından mutluluk duyduğunu söyleyen iş yeri sahibi Hasan Dündar,"Arkadaşımın iş yerimde nikah kıyma teklifi üzerine hemen aile için ayrılan salonda yer hazırlatarak arkadaş ve dostlarımızın da katılımıyla nikahlarını kıydık. Allah mutlu ve bahtiyar eylesin" dedi.

Nikahlarının iş yerinde kıyılmasından çok mutlu olduklarını ifade eden genç çiftler Hakkı Yılmaz ve Habibe Dinç, Muhtar İsmail Hakkı Demirtaş, iş yeri sahibi Hasan Dündar ile arkadaş ve dostlarına teşekkür ettiler.(MA-EFE)



04.08.2017 12:03:18 TSI

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