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Karesili basketbolcular sağlık kontrolünden geçti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Basketbol 1.Ligi (TB1L)'nde mücadele edecek olan Karesispor basketbolcular, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

TB1L'de mücadele edecek olan Karesispor basketbol takımı oyunculardan Sezgin Eriş, Enver Ekmen, Azizcan Özdemir, Gökhan Karabıyık, Umutcan Özyıldırım, Alican Güney, Hazer Avcı, Kerem Gülmez, Volkan Aydın, Şahin Ekmen, Kerem Özel testlere girdi. Özel hastane de yapılan kontroller sonucunda oyuncularda sağlık sorunu çıkmadı.

Karesispor takımı oyuncuların sağlık testlerinin tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlılar İsmail Akçay Atletizm pistinde koşu antrenmanı ve pazartesi günüde Alpaslan Türkeş Spor salonunda yapacağı antrenmanlar ile lige hazırlanacak.

(HT



04.08.2017 12:06:07 TSI

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