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Oyun salonları dört gözle öğrencileri bekliyor



(Fotoğraflı)



Murathan Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de okulların kapanmasıyla birlikte müşteri kaybeden oyun salonları, üniversite öğrencilerinin kente geri dönmesini dört gözle bekliyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin vazgeçilmez mekanlarından olan oyun salonları, Eylül ayı itibariyle yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor. Okul sezonlarında gelen talep nedeniyle gece 03:00'e kadar açık olduklarını kaydeden Playstation salonu işletmecisi Ozan Göztaşlı, "Okul dönemlerinde gerçekten çok dolu oluyoruz. Gece yarılarında bile boş bir masa bulmak pek mümkün olmuyor. Tabi yaz dönemiyle öğrencilerin gidişi bizi de etkiledi. Şu an öğrencilerin gelişine odaklandık diyebiliriz. Playstation zaten öğrencilerin vazgeçilmezi olan bir eğlence. Yeni sezonda da yine salonumuzun tıklım tıklım olmasını bekliyoruz. İnsanlar burada hem eğleniyorlar, hem de küçük ve samimi bir ortam olduğu için yeni dostluklar ediniyorlar. Böyle birçok örneğe şahit olduk" dedi.

(MUR-KA-Y)



04.08.2017 12:10:54 TSI

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