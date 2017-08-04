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ESGİAD Ayten Usta'da toplandı

- ESGİAD Başkan Adayı Oğuz Beki,

- "Eskişehir'de bir ekonomik zirve planlamayı düşünüyoruz"



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Cumartesi günü yapılacak olan Olağan Üstü Genel Kurul öncesi üyeleri ile bir araya geldi.

Ayten Usta Gurme Restourant'da bir araya gelen ESGİAD üyeleri, burada bir toplantı gerçekleştirerek genel kurul öncesi fikir alışverişinde bulundular. ESGİAD Başkanlığına aday olan Oğuz Beki, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonunda 3. Olağan Üstü Genel Kurul toplantımız var. Bizde yönetim kurulu adayıyız şuan. Bu noktadaki projelerimizi ve çalışmalarımızı üyelerimize aktardığımız bir toplantı olmasını istedik. Bunu basılı olarak da hazırladık ama biraz daha interaktif bir şekilde projelerimizi anlatalım, hem enerjilerini ölçelim biraz genel kurul öncesi, hem de tamamlanmasını ve eklenmesini istedikleri şeylerle alakalı fikir alışverişi yapalım diye bir lansman yemeği düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de bir ekonomik zirve planlamayı düşünüyoruz"

ESGİAD olarak Eskişehir'de bir ekonomik zirve planlamayı düşündüklerini aktaran Başkan adayı Oğuz Beki, "Biz ESGİAD olarak Eskişehir'in Türkiye'deki o yükselen değerlerden bir tanesi olduğunun farkındayız. Bunun bize vermiş olduğu gücü iyi değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada hem yerelde hem de ulusalda ekonomik bazlı bazı temel çalışmalar hazırlıyoruz. Bunların en başında gelenlerinden bir tanesi ekonomik zirve planlamayı düşünüyoruz Eskişehir'de. Çünkü bunun kentin yaşamında da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ama bütün bunların dışında aslında bizim proje olarak önem verdiğimiz şey girişimci ruhu arttırıcı çalışmalar bizim için değerli. Çünkü Türkiye'de istihdam konusu önemli bir problem ve bu istihdam konusunu işe almalarla değil, gençlerin girişimci ruhlarının desteklenmesiyle kurulabileceğini düşünüyoruz" dedi.

(BRK-AS-Y)



04.08.2017 12:11:51 TSI

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