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Muhtarlarla buluşma toplantısı

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:10
Muhtarlarla buluşma toplantısı
Muhtarlarla buluşma toplantısı

(Fotoğraflı)

HALİL DAĞ

TEKİRDAĞ (İHA) - İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapılan 'Muhtarlarla Buluşma Toplantıları'nın onuncusu Muratlı ilçesinde düzenlendi.
Toplantıda konuşan Vali Ceylan, "Muhtarlarımızla onuncu buluşmamızı sizlerle yapıyoruz. Bu toplantılar sayesinde hem ilçelerde görevli muhtarlarımızla tanışıyoruz hem de sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı bizzat dinleyerek sizlerin görüşlerinizi alıyor, birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sizlerden, Muratlı İlçemizde tarım arazisinin çok olması nedeniyle özellikle anız yangınlarına dikkat etmenizi istiyor ve bu konuda hassas olmanızı bekliyoruz. Muratlı İlçemiz en huzurlu ilçelerimizden birisi. Yine de mahallelerinizde güvenlikle ilgili bir sorun oluşursa veya şüpheli bir durum olursa emniyet birimleri ve jandarma ile irtibat kurmanızı istiyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan'a ve yetkililere ilettiler.
Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, İl Mahalli İdareler Müdür Vekili Melek Karaköse, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serdar Çidem, İlçe Emniyet Müdürü Nail Savran, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Topcu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
(HLD-MEF-Y)

04.08.2017 12:12:42 TSI
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