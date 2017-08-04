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Başiskele'de 60 derecelik termal su bulundu

- Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz:

- " Çıkan termal su ile bin konutun ısıtması yapılabilir"



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Yeniköy'de bin metre derinlikte 60 derece sıcak olan jeotermal su ile ilgili basın açıklaması yapan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Çıkan su ile 550-bin arası konut ısıtması yapılabilir" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Prof. Dr. Hakan Hoşgörmez ile birlikte çıkarılan termal su hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Başiskele'de bir restoranda gerçekleşen toplantıya yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Çıkarılan termal suyun günde 2 bin 400 ton debisi olduğunu ifade eden Başkan Ayaz, sıcaklığının ise 60 derece olduğu ifade etti.

Çıkan termal su ile 500 ile 1000 arası konut ısıtılması yapılabileceğini dile getiren Başkan Ayaz, "Bu su ile en az 10 oteli idare edebilir. Yerin altındaki kaynağın tüketilmesi mümkün değil. Başiskele'de önümüzde sene 10 kuyu daha olabilecek durumda. Hiç biri diğerini etkilemeyecek. 30 yıllık bir işletme ruhsatımız var. Başiskele'nin dışında Kocaeli'nin geneline değer katacak bir kaynak bu. 2009'dan bu yana Başiskele'de çok şey değişti. Yaptığımız çalışmaları günü kurtarmak için yapmadık" dedi.

Kaynak ile ilgili teknik bilgiler veren İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Hoşgörmez, ise yerin altındaki bu kaynağın düzgün işlenirse uzun yıllar kullanılabileceğini kaydetti. Ayrıca su ile yapılan ilk analizlerde suyun bir çok hastalığa da iyi geldiği öngörüldü. Bulunan termal suyun analizlerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam ediliyor.

(UK-GY-Y)



04.08.2017 12:12:45 TSI

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