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Kuruyemiş satıcıları yeni ürünlerini bekliyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:15
Kuruyemiş satıcıları yeni ürünlerini bekliyor
Kuruyemiş satıcıları yeni ürünlerini bekliyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Vatandaşların uğrak noktalarından olan kuru yemiş mağazaları, yeni hasat döneminin ardından gelecek taze ürünleri bekliyor.
Her sene eylül ayından başlayarak aralık ayına kadar tezgahlara taze olarak gelen kuruyemişler, yine vatandaşlar tarafından taze olarak tüketilmeyi bekliyor. Eskişehir'de kuru yemiş satıcılığı yapan Umut Çolak, genellikle kuru yemişin aralık ayına kadar devam ettiğini belirtti. Çolak, "Her seneki gibi taze ürünlerimiz yıl sonuna doğru geliyor. Yani yaz dönemine oluşup kış dönemine kadar taze ürünleri gelmeye devam ediyor. Müşterilerimiz de yeni ve taze gelen ürünlerini daha çok tercih ediyorlar. Elimizdeki sabit ürünler de bu yana kadar bitmek üzere oluyor. O nedenlerden dolayı kuru yemiş satıcıları özellikle yılın bu zamanını daha çok bekliyorlar" diye konuştu.

"Her sene fiyatı değişebiliyor"
Kuruyemiş dükkanı işletmecisi Çolak, "Yurt dışından gelen ürünleri Dolar bazından geldiği için Dolar fiyatın değişmesi Türkiye'ye girişinde fiyata etkiliyor. Ardında ülkemizde yetiştiren kuruyemiş yetiştiren ekipleri ve çiftçilere da bağlı oluyor. Hava koşuları bu yönde çok önemlidir çünkü doğal afetlerden dolayı önce ki sene 5 ton yetiştiren tarımdan bu sene 2 ton bile çıkmayabiliyor. Bu nedenle ürünlerimizin fiyatını her sene değişebiliyor. Kaldı ki ürünün kalitesine göre mağazalarda da fiyatın değişikliği her zaman söz konusudur" ifadelerini kullandı.
(İHA-AS-Y)

04.08.2017 12:18:24 TSI
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