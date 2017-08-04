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Kozluk Hezo Kalesi çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi sona erdi

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:17
Kozluk Hezo Kalesi çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi sona erdi
Kozluk Hezo Kalesi çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi sona erdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesindeki Hezo Kalesi yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, seyir terası ve aydınlatma projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kozluk Belediyesi'ne ait olan proje, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile onaylanarak Kozluk Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğunda ve Batman İl Özel İdaresi'nin mali denetimi ile Batman Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde başlatılmıştı. Çalışma kapsamında Kozluk Belediyesi'ne Kültür Varlıklarını Koruma katkı payı bütçesinden 500 bin TL aktarılarak Hezo Kalesi çevre düzenlemesi, seyir terası, yürüyüş yolları ve aydınlatma işleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
(İHA-AKK-Y)

04.08.2017 12:18:46 TSI
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