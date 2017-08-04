Kan davasını sonlandıran ailelerden mevlit
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde daha önce düzenledikleri barış yemeğiyle aralarındaki kan davasını sonlandıran Çelik ve Kuşçi aileleri mevlit verdi.
Parmakkapı Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen mevlit programına her iki ailenin mensuplarıyla çok sayıda mahalleli katıldı. Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da kendisine eşlik eden AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş'la mevlit programına katılarak aileleri tebrik etti.
Mevlit programı, duaların ardından son buldu.
(MSA-Y)
04.08.2017 12:19:28 TSI
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