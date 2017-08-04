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Körfez'de istihdama büyük destek



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, İŞKUR ile birlikte yürüttüğü ve Belediye bünyesinde kurulan İstihdam Merkezi ile Körfez'de ikamet eden işsiz vatandaşlara iş olanakları sunmaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi birçok alan da hayata geçirdiği projeler ile hizmet yürüyüşüne devam ediyor. Klasik belediyecilikte olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da hizmetlerini sürdüren Körfez Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü ve belediye bünyesinde kurulan İŞKUR Hizmet Noktası ile Körfez'de ikamet eden işsiz vatandaşlara iş olanakları sunuyor.

Körfez Belediyesi içerisindeki İşkur Hizmet Noktasında kayıt olmayanların kayıtları açılıyor, kayıt güncelleme, işsizlik ödeneği başvurusu, işsizlik ödeneği alanların sorgulaması, işsizlik maaşı kesilmesi, kayıtlı olduğuna dair belge, işsizlik maaşı süresi ile ilgili belge, işveren işçi talebi ve kurslara başvurular yapılıyor.

Hizmet noktasında son 3 ayda 776 kişi ile yüz yüze görüşme yapılırken, 209'unun da Körfez'de işçi ihtiyacı olan kurumlarda iş başı yapılması sağlandı. Yaklaşık 100 kişiye de işsizlik maaşı bağlanması noktasında yardımcı olundu. Körfezli vatandaşlar ise kendileri için büyük kolaylık olan hizmet noktası nedeniyle Başkan İsmail Baran'a teşekkür ettiklerini belirtti.

(GY-Y)



04.08.2017 12:20:42 TSI

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