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Sümer'den Akaydın'a 15 Temmuz tepkisi

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:22
Sümer'den Akaydın'a 15 Temmuz tepkisi
Sümer'den Akaydın'a 15 Temmuz tepkisi
- AK Parti il Başkanı Rıza Sümer:
- "Milletimiz kendisine yapılan saygısızlığı asla unutmaz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a tepki göstererek "Belli ki birileri bunların düğmesine yeniden basmış, konuştukça yine batıyorlar" dedi.
AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Akaydın'a tepki gösterdi. Sümer, taş üstüne taş koymayan bir zihniyetin asılsız iddialarla kara propagandasına kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "Maalesef Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi milletvekilliğinde de Antalya'mız için tek bir faydalı işi bulunmayan Mustafa Akaydın'ın son açıklamalarını büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hezeyanları, şehitlerimize, gazilerimize ve milletimize karşı büyük bir saygısızlıktır. Hainlerin tanklarına, tüfeklerine karşı milletimiz ellerindeki bayraklarla göğüs gererek direnirken, 15 Temmuz darbe girişimini evinde komedi filmi gibi izlediğini ifade eden Akaydın'ın, şehitlerimizle dalga geçercesine bu yüz yılın hainliğini bir tiyatroya benzetmesi asla kabul edilebilecek bir şey değildir" dedi.
Sümer şöyle devam etti:
"Samimiyetsizce ve tıpkı genel başkanları gibi darbeden sonra, darbelere ve darbecilere karşı olduklarını ancak darbenin üzerinden belli bir zaman geçince darbecilerin diliyle konuştuklarına tüm Türkiye şahittir. Neden darbeden sonra çıkıp bu türlü açıklamalar yapamadılar diye sormak istiyorum, yapamadılar çünkü her zaman sırtlarını döndükleri milletimizden korktular. O günde aynı bugünkü düşünceye sahip olduklarına hep beraber şahit oluyoruz. Bu açıklamalar ne yazık ki tarih boyunca nice destanlar yazan, kahramanlıklar gösteren aziz Türk milletimize karşı hakarettir. Bu millet nasıl 18 Mart'ta, 30 Ağustos'ta tarih yazdıysa 15 Temmuz'da da büyük bir tarih yazmıştır. O gün vatanına, bayrağına, milletine bağlı vatandaşlarımız olmasaydı bayrağını alıp meydanlara koşup darbeyi durdurmasaydı o zaman bu zihniyet ve Akaydın sanırım bayram edecekti. Kontrollü darbe diyerek milletin aklıyla dalga geçen bu zihniyeti anlamak artık mümkün değil. Darbelerle beslenen bir siyasi tarihe sahip olan CHP'nin genel başkanı, sözde demokrasi ve adalet için yollara düşüyor ancak milletimize ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen kanlı darbeyi evde terlikle izliyor. Son derece ironik bir hal alan CHP'nin bu tutarsız siyaseti artık kendi tabanında bile kabul görmüyor, tepkilere neden oluyor" şeklinde konuştu.

"Milletimiz bu açıklamalara itibar etmiyor"
Son zamanlarda benzer açıklamaların yapıldığına dikkat çeken Sümer, "Bilinçli olarak zaman zaman gündeme getirilen bazı konuların tıpkı Akaydın'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı açıklamalar gibi tek merkezden çıkıyor. Biz ne zaman benzer açıklamaları CHP milletvekillerinin ağzından duymaya başlasak birileri yine bunların düğmesine basmış diyoruz. Ortaya atılan iddiaların, yalan yanlış bilgilerin ve saptırmaların milletimiz nezdinde kabul gören bir karşılığı yoktur, olmayacaktır da. Bir gerçeği anlamadılar ve anlayamıyorlar ki; bu aziz millet kendisine karşı yapılan en ufak iyiliği de kötülüğü de asla unutmamıştır, bundan sonrada unutmayacaktır. Ülkemizi işgal etmek isteyen dış mihrakların kirli bir maşası olan FETÖ'yü aklamaya yönelik, devleti suçlayan, karalayan Akaydı'ın açıklamaları gibi, şehitlerimizin ruhunu inciten, gazilerimizi yaralayan, darbeye direnen milletimize hakaret eden bu ve benzeri açıklamalar elbet günü geldiğinde milletimizce değerlendirilecek ve son sözü yine milletimiz söyleyecektir" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

04.08.2017 12:23:58 TSI
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