Mardin SGK'dan stajyer öğrenciler için seminer
(Fotoğraflı)
Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü milli eğitim çalışanlarına yönelik stajyer öğrenci işe giriş, çıkış bildirimleri hakkında seminer düzenledi.
Seminerde konuşan SGK Artuklu Müdürü Metin Bodur, il milli eğitim çalışanlarına yönelik stajyer öğrenci işe giriş, çıkış bildirimleri konusunda ilgili taraflarla bir araya geldiklerini, karşılıklı güven ve iş birliği içinde sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Ayrıca milli eğitim çalışanlarına yönelik stajyer öğrenci işe giriş, çıkış bildirimleri hakkında sunum yapan Mardin Sosyal Güvenlik Prim Tahakkuk ve Tahsilat Şefi Abdulkadir Dilen ve iş yeri tescil servis çalışanı Mehmet Aktay katılımcılara stajyer öğrenci işe giriş, çıkış bildirimleri konusunda slaytla eğitim verdikten sonra sorularını yanıtladı.
(BS-AKK-Y)
04.08.2017 12:24:05 TSI
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