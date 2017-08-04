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Batman'da 23 mülteci yakalandı

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:24
Batman'da 23 mülteci yakalandı

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da ağaçlık alanda bekleyen 23 mülteci jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti sonucunda, Diktepe köyü mülki sınırları içerinde ağaçlık alanda bekleyen 23 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir"denildi.
(MŞY-AKK-Y)

04.08.2017 12:26:43 TSI
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