ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kırıkhan'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:27
Kırıkhan'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depreme dayanıksız 5 okulun yıkılacağı bildirildi.
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla ilçedeki Yüksel Acun İlkokulu, Mehmet Akif Ortaokulu, Delibekirli İlkokulu, Kodallı İlkokulu ve Camızkışlası İlkokulu'nun deprem yönetmeliğine göre uygun olmadıkları için yıkım kararı alındığını belirtti.
Ayazhan, yıkılacak okulların bir yıl içerisinde yenilerinin yapılacağını ve bu okullarda okuyan öğrencilerin ise en yakın okullara taşınarak eğitimlerine devam edeceğini kaydetti.
(ELF-Y)

04.08.2017 12:29:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Nehir üniversite öğrencileriyle buluştu
YEREL

BAŞKAN NEHİR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
Kırıkhan'da TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu kuruluyor
YEREL

KIRIKHAN'DA TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONU KURULUYOR
Güney Kore Büyükelçisi Cho Hatay'da
YEREL

GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİSİ CHO HATAY'DA
Memur-Sen İl Başkanı Urhan: &quot;Maaş artışını enflasyon değil toplu sözleşmenin tarafları belirlesin&quot;
YEREL

MEMUR-SEN İL BAŞKANI URHAN: "MAAŞ ARTIŞINI ENFLASYON DEĞİL TOPLU SÖZLEŞMENİN TARAFLARI BELİRLESİN"