YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırıkhan'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Kırıkhan'da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor



HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depreme dayanıksız 5 okulun yıkılacağı bildirildi.

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayıyla ilçedeki Yüksel Acun İlkokulu, Mehmet Akif Ortaokulu, Delibekirli İlkokulu, Kodallı İlkokulu ve Camızkışlası İlkokulu'nun deprem yönetmeliğine göre uygun olmadıkları için yıkım kararı alındığını belirtti.

Ayazhan, yıkılacak okulların bir yıl içerisinde yenilerinin yapılacağını ve bu okullarda okuyan öğrencilerin ise en yakın okullara taşınarak eğitimlerine devam edeceğini kaydetti.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:29:20 TSI

NNNN

