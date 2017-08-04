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Fethiye'de polisi hırsızlara geçit vermiyor



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Mayıs ayından bu yana Fethiye'de meydana gelen pek çok hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi geçtiğimiz günlerde yakalanıp, tutuklanmıştı. Bu olaylar ile ilgili olarak 1'i bayan 3 kişi yakalanıp, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliğindeki sorgularının ardından hazırlanan suç dosyasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Fethiye'de son üç ay boyunca meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla Asayiş büro ekiplerince yakalanan 4 kişi elde edilen delillerle sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderilmişlerdi.

Aynı hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan ve çaldıkları ziynet ile eşyaları araç kiralayarak Dalaman'da satan şüpheliler, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Yakalanan C.Ö (22), E.Ç. (22) ve H.S.(32) polisin hazırladığı suç dosyasıyla adliyeye sevk edildi.

Soruşturma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından sürdürülüyor.

(MY-MB-Y)



04.08.2017 12:34:58 TSI

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