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Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:34
Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor
Toroslar'da oyunculuk sınıfı açılıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmak için oyunculuk sınıfı açıyor.
Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde 4 Mevsim Tiyatro adıyla açılacak oyunculuk sınıfına, 15 yaş ve üzerindeki herkes katılabilecek. Halkkent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kursa müracaatlar, 10 Eylül'de sona erecek. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz tarafından hafta sonları verilecek eğitimlerde başarılı olan yetenekler Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, tiyatronun çok yönlü ve öğretici olmasının yanı sıra gönüller arasında bağ kurarak, toplum kültürünün gelişmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek, tiyatro eğitimi almak isteyenleri oyunculuk sınıfına beklediklerini söyledi. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun, amatör olmalarına rağmen bugüne kadar ortaya koydukları oyunlarda profesyonel bir oyunculuk sergileyerek, başarılarını ödüllerle taçlandırdıklarını belirten Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak her zaman kültürel değerlerimize sahip çıktık. Bunun en güzel örneğini de tiyatro ve halkoyunları topluluğumuzu kurarak gösterdik. Kültür ve sanat etkinliklerimiz kapsamında birçok tiyatro oyununu halkımızla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu, en iyi genç yetenek ve en iyi sahne tasarımı ile 3 kategoride ödül alan Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatromuz bünyesinde açacağımız 4 Mevsim Tiyatro Oyunculuk Sınıfı ile yeni yetenekleri gün yüzüne çıkarmayı ve geleceğin tiyatro sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Başarılı olan kursiyerlerimizi de şehir tiyatromuzun bünyesine dahil edeceğiz" dedi.
Mersin'e kazandırdıkları Cumhuriyet Meydanı, Çok amaçlı Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro'nun tiyatro gösterilerine, konserlere, ulusal ve uluslararası sanatçıların sergi ve panelleri ile konferanslara ev sahipliği yaptığını belirten Tuna, yıl boyunca ücretsiz olarak sergileyecekleri birçok tiyatro oyununu da vatandaşların beğenisine sunacaklarının bilgisini verdi.
(KRY-Y)

04.08.2017 12:35:43 TSI
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