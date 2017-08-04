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Vali Demirtaş, kutsal topraklara giden hacı adaylarını uğurladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla, kutsal topraklara giderek ibadetini yapacak olan hacı adaylarını uğurladı.

Adana Havalimanı'nda gerçekleşen uğurlamaya Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, kamu ve kuruluşu temsilcileri ile aynı zamanda hacı adayları olan 15 Temmuz'da FETÖ/PDY hainlerce Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi Senem ve babası Ali Oruç, şehit polis Yunus Uğur'un annesi Asiye Uğur ve babası Ramazan Uğur ile diğer hacı adayları katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarını uğurlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Vali Demirtaş, ülkenin ve dünyadaki Müslümanların son dönemlerde sıkıntılı günlerden geçtiğini dile getirerek, "İnşallah kutsal topraklara vardığınızda Peygamber Efendimizin kabri başında, Kabe'ye gittiğinizde, ülkemize ve tüm dünya Müslümanlarına dua edin" dedi.

Vali Demirtaş, hacı adaylarının yollarının açık olmasını temenni ederek, "Sağlıkla gidin sağlıkla gelin. Yakınlarınıza çocuklarınıza kavuşun" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



04.08.2017 12:38:58 TSI

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