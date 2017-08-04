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Keşan'da yılın ilk ayçiçeği 2 liradan satıldı



(Fotoğraflı)



Turgay Balcı - Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Ayçiçeği üretiminin yoğun olduğu Trakya bölgesinde, ayçiçeği hasadı yavaş yavaş başlıyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde ilk ayçiçeği hasadını yapan çiftçinin ürünü, Keşan Ticaret Borsası'nda salon satışıyla 2 liradan satıldı.

2017 yılının ilk ayçiçeği ürünü, Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Ticaret Borsası'na getirildi. Keşan'a bağlı Orhaniye Köyünden Hüseyin Karataş isimli çiftçinin getirdiği 1 tonluk ayçiçeği, yapılan ihale sonucunda salon satışıyla satıldı. Salon satışında konuşan Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Necmi Kaymaz, Ayçiçeği hasadının tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Daha sonra yapılan ihale sonucunda, Hüseyin Karataş'a ait 1 ton ayçiçeği ürünü, 2 liralık sembolik fiyat ile Borsa Üyesi, Salahaddin Kızıl'a satıldı. Salon satışının ardından üreticiye Keşan Ticaret Borsası tarafından 50 litre mazot, Keşan Ziraat Odası tarafından da 1 adet küçük altın hediye edildi.

(TB-MEF-Y)



04.08.2017 12:39:00 TSI

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