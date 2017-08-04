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AK Parti'de kongre süreçleri başlıyor



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük'te, 19 Ağustos itibari ile ilçe teşkilat kongrelerinin başlayacağı bildirildi.

AK Parti Karabük Teşkilat Başkan Yardımcısı Nurettin Emlik, ilk olarak 19 Ağustos'ta Yenice ve Eflani, 20 Ağustos'ta da Safranbolu ilçelerinin kongrelerini gerçekleştireceklerini söyledi.

Yeni bir kongre sürecine girildiğini belirten Nurettin Emlik, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de kongre sürecini başlatmış bulunmaktayız. Tüm teşkilatlarımızın, delegelerimizin seçimleri bitti ve partimize sunuldu. İl başkanları toplantısında genel başkanımızın yetkilendirmesi sonucu biz Karabük'te de teşkilatları yenileme görevi almış bulunmaktayız. Karabük'te nüfusu 5 binden az olan Yortan beldesinde atamaları yaptık. Parti tüzüğümüze göre nüfusu 5 binden az olan beldelerde il başkanının atama yetkisi ile atamalar gerçekleşiyor. Diğer yandan 19 Ağustos'ta Yenice ve Eflani ilçelerimizde , 20 Ağustos'ta da Safranbolu ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz. Buralarda oluşacak yeni yönetimlerde kaldığımızda yerden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bayramdan sonraki süreçlerde de kalacak olan Eskipazar ve Ovacık ilçelerimizin kongrelerini gerçekleştireceğiz. İlçe kongrelerimizin bitiminden sonrada merkez ilçemizin kongresini yapacağız. En son merkez ilçe kongremizi gerçekleştireceğiz. O kongremizi de bitirdikten sonra Kasım ayının ortasından Şubat ayının sonuna kadar tüm Türkiye'de il kongreleri yapılacak" dedi.

(ÇU-YE-Y)



04.08.2017 12:39:50 TSI

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