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Novotel misafirlerine organik bahçe hizmeti sunuyor



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Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Novotel Kayseri Genel Müdürü Eray Dursun, oluşturdukları organik bahçede misafirlerine sağlıklı ve doğal yiyecek imkanı sunduklarını söyledi.



Otel binasının hemen arkasında 100 metrekarelik bir alanda, misafirleri için organik bahçe hizmeti oluşturduklarını belirten Eray Dursun, "Otelimizde konaklayan misafirlerimizin çoğu büyük şehirlerden geliyor. Buradan yola çıkarak, büyükşehirlerde özlemini duyduklarını düşündüğümüz, meyveyi ya da sebzeyi dalından koparıp yeme hazzını kendilerine yaşatmak istedik ve yüzde 100 organik bahçemizi oluşturduk" dedi.



Tohumlar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden



Bahçede kullandıkları tohumların ve gübrelerin de organik olmasına dikkat ettiklerini kaydeden Eray Dursun, bahçede çeşitli bölgelerden gelen 50'ye yakın meyve ve sebze çeşidi bulunduğunu ifade etti. Eray Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İçerikleri belirlerken Kayseri ve bölgeye özgü sebzelerin dışında farklı yörelere ait sebzelere de yer verdik. Karadeniz Bölgesinden kara lahanamız, Bornova'dan misket üzümümüz, şeker hastası olan misafirlerimiz için pepino bitkimiz var. Misafirlerimiz isterlerse bizim buradan topladığımız sebzelerden yapılmış kahvaltıları tüketebiliyor, isterlerse de kendileri toplayıp mutfağa veriyor ve arzularına göre salata hazırlatabiliyorlar. Böylece çocukluklarından kalma günlerini yad ediyorlar."



Eray Dursun, Novotel ve bağlı olduğu Accor oteller zinciri olarak, sürdürülebilir çevre için yaptıkları tek faaliyetin bu olmadığına dikkat çekti. Eray Dursun, "Accor Oteller zinciri olarak 'Planet 21' projesi ile dünyamızı yaşanabilir kılmak için bir çok projeye imza atıyoruz. Organik bahçe yalnızca bu projelerden biri" ifadelerini kullandı.

(SK)



04.08.2017 12:42:55 TSI

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