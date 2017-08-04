YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Aydoğdu ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu

Milletvekili Aydoğdu ilçe ve köylerde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Eskil ilçesi ve Yeşiltepe beldesi arasında yapılan yol çalışması başta olmak üzere diğer belde ve ilçeler arasında yapılan yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ve AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçe ve beldelere yönelik yapılan yol çalışmalarını inceledi. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte asfalt sezonunun geçtiğimiz aylarda başladığını ve hızla devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Altundağ, ilçe, belde ve köy yollarında çalışmalar yapıldığını söyledi.

Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, gelişmiş Türkiye'nin 81 ilinde gelişmelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, insanların, vatandaşların huzuru, refahı, rahat ve yaşanabilir bir geçim elde etmeleri için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. AK Parti Hükümeti ile birlikte Türkiye'nin 81 ili ile birlikte adeta şaha kalktığını belirten Milletvekili Aydoğdu, "AK Parti iktidarı öncesinde durum gerçekten içler acısıydı. Bugün baktığımızda, bu köylerimizde, beldelerimizde yollar bile yoktu. Türkiye'nin birçok bölgesinde şehirler arası ulaşımda duble yol bile yoktu. Ama AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'nin 4 bir yanı duble yollarla kaplandı. İlçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizin yolları asfalta kavuştu. Bugün bakıyoruz ve inceliyoruz. Yapım çalışmaları halen devam ediyor. Allah izin verirse hızla gelişmeye var gücümüzle, milletimizin desteğiyle devam edeceğiz" dedi.

Aksaray'ın tarım ve hayvancılık alanında ciddi bir potansiyeli olduğunu ve Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında Aksaray'ın önemli bir noktada olduğunu kaydeden Aydoğdu, "Aksaray tarım ve hayvancılık şehri. Şehrimizin yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlıyor. Bu gerçekten ciddi bir rakamdır. Geçmiş yıllara baktığımızda tarım ve hayvancılık gerçekten zordu. Ancak bugün baktığımızda üreticilerimiz, çiftçilerimiz yüzleri gülerek işlerinin başındalar, kazançlarını sağlıyorlar. AK Parti iktidarı ile tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri, üreticilerimizin de yüzleri gülüyor. Tarım ve hayvancılığı desteklemek, üreticilerimizi desteklemek adına birçok kalemde hükümetimiz tarafından desteklemeler yapılıyor. Bu desteklemeler her geçen yıl artarak devam ediyor. Allah izin verirse desteklemeler de tüm hızıyla devam edecek ve ülkemizin vazgeçilmez üretim ve gıda unsuru olan tarım ve hayvancılığımız çok daha iyi gelişerek daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu.

(YC-AH-Y)



04.08.2017 12:43:29 TSI

NNNN

