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İznik'e örnek sahil

04 Ağustos 2017 Cuma, 12:41
İznik'e örnek sahil
İznik'e örnek sahil

(Fotoğraflı)

Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde sahil düzenleme çalışmaları sürüyor. 20 milyon liraya mal olacak proje ile İznik örnek bir sahile kavuşacak.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek. yetkililerden bilgi aldı. Başkan Osman Sargın, 20 milyon liralık projenin kısa zamanda tamamlanıp İznik'in özlenen görüntüye bir an önce kavuşmasını hedeflediklerini söyledi. Osman Sargın, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin de sahil bölgesine kazandırılacağını belirtti.
Osmanlı ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan İznik'teki tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasının yanı sıra sahil düzenleme projesiyle de ilçenin çehresinin değiştiğini kaydeden Sargın, "Karayolları şefliğinden Darka'ya kadar 3,5 kilometrelik sahil bandını yenileme çalışmaları sürüyor. 135 bin metrekare alanda halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde spor, oyun ve dinlenme alanları, piknik, su sporları ve plaj faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak proje ile İznik örnek bir sahile kavuşacak" dedi.
Turizm açısından Bursa'nın en iddialı ilçesi olan İznik'te uzun yılardır konuşulan sahil düzenleme projesine 6 ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle başlanıldığını hatırlatan Osman Sargın, "3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki alanda uygulanan proje ile araç, yaya ve bisiklet yolları, piknik alanları, halkımızın keyifle vakit geçireceği, nefes alacağı tesisleri büyükşehir marifetiyle ilçemize kazandırıyoruz. Sahil düzenleme projesi ile İznik gerçek anlamda bir turizm merkezi haline gelecek" diye konuştu.
(MŞ)

04.08.2017 12:44:11 TSI
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